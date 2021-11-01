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В декабре пройдет российско-индийский саммит

15:37
  • понедельник
  • 01 ноября 2021

Владимир Путин встретится с Нарендрой Моди

На декабрь 2021 года запланирован российско-индийский саммит, в ходе которого президент России Владимир Путин встретится с премьером Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщил посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма.
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"Конечно же, они [российско-индийские отношения] получат еще большее развитие, когда пройдет двусторонний саммит. Обе стороны активно над этим работают, и высока вероятность того, что саммит состоится в декабре", - отметил он (цитата по ТАСС).

Варма добавил, что ожидается заключение ряда соглашений - в частности, по обороне, экономике, торговле, науке. Кроме того, будет учреждена Объединенная комиссия по науке и технологиям.

У России и Индии также есть договоренность о взаимном материально-техническом обеспечении вооруженных сил, уточнил посол. Как напомнил дипломат, за последние пять месяцев Индия приняла участие во всех основных российских учениях.

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