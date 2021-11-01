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Путин пообещал адекватную реакцию на попытки сломать стратегический паритет

15:53
  • понедельник
  • 01 ноября 2021

На корабль можно смотреть в бинокль, а можно – в прицел

Некоторые зарубежные страны не оставляют попыток сломать стратегический паритет. Россия будет реагировать на эти шаги адекватно ситуации, заявил российский президент Владимир Путин.
Путин назвал Россию одним из мировых лидеров низкоуглеродной энергетики

Глава государства отметил, что размещение Соединенными Штатами ракет в Европе представляет угрозу. Кроме того, растущая интенсивность полетов авиации НАТО вблизи российских границ  требует совершенствовать систему воздушно-космической обороны, заявил Путин на военном совещании в Сочи.

Президент поставил задачу более высокими темпами развивать морскую авиацию - в виду наращивания авиации зарубежных ВМС. По словам Путина, уровень оснащения ВМФ России современным вооружением к 2027 году должен превысить 70%. Что касается ПВО, то в ближайшее время в армии поставят первый серийный образец новейшей ракетной системы С-500, приводит слова российского лидера ТАСС.

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