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Елизавета II сняла стресс ездой на "Ягуаре"

16:41
  • понедельник
  • 01 ноября 2021

Британская королева любит порулить хорошим автомобилем

Королеву Великобритании, отправленную врачами на двухнедельный отдых, заметили за рулем "Ягуара". Елизавета II прокатилась в одиночестве по территории Виндзорского замка, где она поселилась еще в прошлом году. Фотографы запечатлели 95-летнего монарха за рулем универсала в темных очках и с покрытой платком головой.
Елизавета II пропустила службу в церкви после ночи в больнице

Королева в последний раз появлялась на публике 19 октября, после чего по совету врачей отменила визит в Северную Ирландию по совету врачей. 20 октября она посетила больницу, где провела ночь. Как стало известно, медики рекомендовали Елизавете II двухнедельный покой, пишет Daily Telegraph.

Королева еще в годы Второй мировой войны прошла подготовку как механик-водитель санитарного автомобиля. Елизавета II -  любительница вождения, она нередко попадала на первые полосы газета за рулем своих "Ягуаров", "Рейндж роверов" и "Ленд роверов". При этом Ее Величество - единственный человек в Соединенном Королевстве, которому разрешено ездить без прав. Водительского удостоверения у нее нет.

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