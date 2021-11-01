Мишустин оценил сложность ситуации с коронавирусом

Премьер призвал снизить нагрузку на систему здравоохранения

Снизить темпы заболеваемости COVID-19 и выровнять нагрузку на систему здравоохранения: главные задачи в борьбе с пандемией коронавируса обозначил премьер-министр России. Михаил Мишустин призвал российские регионы в нерабочие дни неукоснительно соблюдать рекомендации санитарных врачей.

"Важно, чтобы во всех субъектах России соблюдались рекомендации санитарных врачей и граждане ответственно подходили к своему здоровью. Такие дополнительные выходные - это в первую очередь возможность позаботиться о себе и своих близких, избежать риска заразиться", - заявил Мишустин на заседании координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом.

Премьер подчеркнул, что в регионах должен быть обеспечен необходимый запас вакцин от COVID-19, очередей и столпотворений на вакцинацию быть не должно. Мишустин сообщил, что кабмин выделил почти 11 миллиардов рублей на бесплатные лекарства для пациентов с коронавирусом, а еще 5 миллиардов рублей - на закупку необходимого оборудования, передает РИА Новости.

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