Организатору речных перевозок компании "Волга – Комплекс" грозит штраф до 1 млн рублей

Выявлены нарушения

Организатору речных перевозок, которые проводились с Северного речного вокзала, грозит крупный штраф. Как рассказал главный инспектор ОАТИ Антон Романов, компания "Волга-Комплекс" не обеспечила соблюдение требований использования средств индивидуальной защиты, а также социального дистанцирования.

По его словам, за это нарушение предусмотрен штраф в размере 300 тысяч рублей.

"В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток", - добавил главный инспектор ОАТИ.

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