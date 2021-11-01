Мурашко призвал увеличить темпы вакцинации в 10 регионах

Число пациентов, требующих госпитализации, растет

В России продолжается рост числа пациентов с коронавирусом, требующих госпитализации. Увеличивается и количество тяжелых случаев заболевания из-за распространения штамма "дельта", заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Мы видим, что в связи с распространением штамма "дельта" все-таки количество лиц, требующих госпитализации, тяжелого течения и у лиц молодого возраста выше, чем в предыдущие волны", - сообщил глава Минздрава на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Мурашко подчеркнул, что во многих случаях избежать госпитализации позволяет своевременная вакцинация. Ее темпы необходимо увеличить в 10 российских регионах. В числе проблемных регионов министр назвал Ростовскую, Кемеровскую и Тульскую области, Камчатский и Хабаровский край, а также Дагестан, Коми, Северную Осетию, Ингушетию и Карачаево-Черкесию, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram