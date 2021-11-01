Зеленский пожаловался Меркель на энергетический кризис

Украинский президент приехал в Глазго на конференцию по климату

Ангела Меркель выслушала версию Владимира Зеленского о происходящем в Донбассе. Исполняющая обязанности канцлера ФРГ и президент Украины на встрече в Глазго обсудили также энергетический кризис в Европе и пути его преодоления.

"Во время встречи в Глазго с Ангелой Меркель обсудили текущую ситуацию с безопасностью на Донбассе и ход переговоров для установления мира, энергетический кризис в Европе и пути его преодоления, а также актуальные вопросы отношений Украины и Германии", - написал Зеленский в Twitter. Украинский лидер в Глазго примет участие в конференции ООН по изменению климата COP26.

Украина обвиняет Россию в том, что она использует энергоносители как оружие против Европы. Администрация Зеленского убеждает Берлин не сертифицировать газопровод "Северный поток-2", тогда как Германия заявляет о важности этого проекта, напоминает агентство Reuters.

Несмотря на то, что заполнение подземных хранилищ газа на Украине остается на критической отметке, украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что страна полностью готова к отопительному сезону.

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