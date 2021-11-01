Власти Севастополя отменили блокпосты по проверке QR-кодов

Турпоток снизился

Блокпосты по проверке QR-кодов, установленные ранее на въезде в Севастополь, сворачиваются. Решение принял губернатор города Михаил Развожжаев, заявив, что турпоток в город уже достаточно снизился.

"Три дня полноценные дали эффект, который был необходим, - это значительное снижение туристического потока, и сегодня блокпосты больше проблем создают севастопольцам. Я предлагаю - и такое решение уже принято, - сегодня работу контрольных пунктов пропуска завершить", - цитирует Развожаева РИА Новости.

С 30 октября на всех дорогах, ведущих в севастопольский регион, а также на железнодорожном вокзале были установлены блокпосты. Въезжающим предлагалось предъявить сертификат или QR-код о вакцинации либо справку о перенесенном заболевании.

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