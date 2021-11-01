Систему QR-кодов ввели все российские регионы

В семи регионах мера пока не вступила в силу

Общественные места жителям российских городов можно будет посещать только при наличии QR-кодов. Систему ввели власти всех регионов: в большинстве она начнет действовать по окончании нерабочей недели, а в семи субъектах федерации – с декабря.

С 8 ноября в Томской области в кафе и рестораны будут пускать только переболевших, привившихся или сдавших отрицательный тест на коронавирус. С 15 ноября такие требования распространятся на посетителей театров, кинотеатров и концертных залов, музеев и библиотек, фитнес-клубов, парикмахерских и салонов красоты.

Такая же система начнет действовать с 8 ноября в Тюменской области, с 15 ноября - в Брянской, а с 29 ноября - в Республике Алтай. Жителям Калмыкии QR-код понадобится 1 декабря. Позднее всего – с 15 декабря - эта система заработает в Калужской области. Введут QR-коды и власти Сахалина, ранее заявявшие, что в этом нет необходимости, передает ТАСС.

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