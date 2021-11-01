ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Систему QR-кодов ввели все российские регионы

19:05
  • понедельник
  • 01 ноября 2021

В семи регионах мера пока не вступила в силу

Общественные места жителям российских городов можно будет посещать только при наличии QR-кодов. Систему ввели власти всех регионов: в большинстве она начнет действовать по окончании нерабочей недели, а в семи субъектах федерации – с декабря.
Власти Севастополя отменили блокпосты по проверке QR-кодов

С 8 ноября в Томской области в кафе и рестораны будут пускать только переболевших, привившихся или сдавших отрицательный тест на коронавирус. С 15 ноября такие требования распространятся на посетителей театров, кинотеатров и концертных залов, музеев и библиотек, фитнес-клубов, парикмахерских и салонов красоты.

Такая же система начнет действовать с 8 ноября в Тюменской области, с 15 ноября - в Брянской, а с 29 ноября -  в Республике Алтай. Жителям Калмыкии QR-код понадобится 1 декабря. Позднее всего – с 15 декабря - эта система заработает в Калужской области. Введут QR-коды и власти Сахалина, ранее заявявшие, что в этом нет необходимости, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Проверка QR-кода
Проверка QR-кода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.