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Власти Петербурга опровергли включение книг в список товаров первой необходимости

19:27
  • понедельник
  • 01 ноября 2021

Ранее об этом ошибочно сообщили СМИ

Книги не отнесены к товарам первой необходимости в Санкт-Петербурге на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Об этом говорится в ответе пресс-службы администрации губернатора Александра Беглова на запрос "ТВ Центра".

Как говорится в методичке к обновленной версии "антиковидного" постановления городского правительства, дополнительно в качестве непродовольственных товаров первой необходимости следует учитывать следующие товары:

  • цветы;
  • автомобильные запасные части;
  • очки и контактные линзы;
  • периодические печатные издания.

Ссылка на комментарии к положениям постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавируснйо инфекции.

29 октября РИА Новости сообщило, что власти Петербурга якобы отнесли книги к товарам первой необходимости в Петербурге в нерабочие дни.

Антон Пичугин. "ТВ Центр".

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