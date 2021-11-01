Сборная Канады сенсационно победила Францию на Кубке Билли Джин Кинг

Во вторник утром теннисисткам предстоит матч с россиянками

Сборная Канады в понедельник победила французских теннисисток на групповом этапе Кубка Билли Джин Кинг, передает корреспондент "ТВ Центра".

Сначала канадская теннисистка Француаза Абанда, занимающая 333-ю позицию в рейтинге WTA, одолела француженку Фиону Ферро. Счет матча — 4:6, 6:4, 6:4.

Команда Франции — нынешние чемпионы мирового первенства по теннису среди женских команд. Кроме того, Ферро, которая находится на 101-м месте в рейтинге WTA, уверенно взяла первый сет — казалось, что победа за ней.

Команда Канады, напротив, считалась аутсайдером в группе A (Франция, Канада и Россия ведут борьбу за выход в полуфинал), так как незадолго до старта финального этапа Кубка Билли Джин Кинг в Праге лишилась сразу нескольких сильных теннисисток, в том числе Лейлы Фернандез.

"Я стараюсь сохранять самообладание, веду себя очень спокойно. На Кубке Билли Джин Кинг много энергии: толпы людей, все кричат. Я же стараюсь сохранить свою энергию для матча", — сказала канадская теннисистка в беседе с "ТВ Центром".

Спортсменка также призналась, что ей было непросто на корте в понедельник. "Сегодня в третьем сете мне было тяжело. В конце матча было напряженно. Но я рада, что мне удалось выиграть этот матч", - сказала Абанда на послематчевой пресс-конференции.

После матча Абанда — Ферро сборная Франции сравняла счет в противостоянии с Канадой в ходе группового этапа. Француженка Ализе Корне обыграла канадку Ребекку Марино со счётом 6:4, 7:6 (7:5).

В ходе третьего, решающего парного матча победу над французскими теннисистками Ализе Корне и Кларой Бюрель одержали канадки Габриэла Дабровски и Ребекка Марино. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (8:6).

Таким образом, общий счет игры Канада — Франция: 2 против 1. Победитель группы определится вечером в среду.

По правилам турнира, по три команды внутри своей группы соревнуются по круговой системе. В полуфинал пройдут победители двух из четырех групп.

2 и 3 ноября пройдут игры Канады и Франции с Россией. Всего состоится шесть матчей с участием RTF (Russian Tennis Federation). Отметим, что в этом и следующем году наши теннисистки выступают под флагом Федерации тенниса России.

Для выхода в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг (Billie Kean King Cup Finals) сборной ФТР необходимо выиграть минимум по два матча с Францией и Канадой.

Антон Пичугин. "ТВ Центр".

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