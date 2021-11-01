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Поезда на вотчину деда Мороза начнут курсировать с 12 ноября

19:42
  • понедельник
  • 01 ноября 2021

Составы в Великий Устюг отправятся из Москвы и Петербурга

Провести выходные в гостях у Деда Мороза смогут жители Москвы и Санкт-Петербурга. Круговые туристические поезда в Великий Устюг начнут курсировать с 12 ноября.
Дед Мороз привился от коронавируса

Помимо вотчины Деда Мороза, как сообщает пресс-служба "РЖД", туристы смогут посетить фабрику деревянных игрушек, увидеть памятники северорусского зодчества, дворянское собрание в Костроме и Кремль, заложенный Иваном Грозным в Вологде.

Поезд 921/922, отправлением по пятницам и возвращением в воскресенье, будет следовать по маршрутам Москва - Великий Устюг - Кострома – Москва. Такой же поезд из Северной столицы, отправлением по пятницам ми возвращением в понедельник, проследует по маршруту Санкт-Петербург - Великий Устюг - Вологда - Санкт-Петербург, передает "Интерфакс".

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