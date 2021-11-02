Гороскоп на сегодня, 2 ноября, для всех знаков зодиака

Львам звезды советуют ловить удачу за хвост, а у Рыб наступает время перемен к лучшему

Гороскоп на сегодня, 2 ноября, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

Хороший период для работы в команде, поиска сотрудников и партнёров, изучения новой информации. Энергия бьёт ключом, поэтому удастся реализовать всё задуманное.

Тельцы

Время встреч, обсуждений, путешествий, а также внедрения необычных решений в бизнес-процессы. Попробуйте новое, и оно обязательно “выстрелит”.

Близнецы

Хороший день для мозговых штурмов, особенно коллективных. Используйте общую энергетику для достижения целей. Не бойтесь брать в союзники новичков.

Раки

День выдастся неблагоприятным, так что не стройте глобальных планов. Уделите внимание себе, личным ощущениям и общению с детьми. Если есть возможность, лучше проведите его дома.

Львы

Интересный период, который привлечет в вашу жизнь нужных людей. С их помощью вы закроете несколько сложных задач, которые давно не дают вам покоя. Ловите удачу за хвост!

Девы

Хорошее время для получения ценной информации, реализации творческих талантов, общения с авторитетными личностями, поиска наставника. Обратитесь к прошлому: возможно, человек, которого вы ищите, именно оттуда.

Весы

Вселенная благосклонна к вам, она готова подарить полезные знакомства, интересное времяпровождение с близкими, романтичное свидание. Возможно повышение на работе.

Скорпионы

Вы получите поддержку от человека, на которого бы даже не подумали. Это даст мощный толчок вашим взаимоотношениям, из которых в дальнейшем сложится крепкая дружба.

Стрельцы

Приготовьтесь получить ценную возможность, благодаря которой вы сможете разобраться с интересующими вас вопросами. И доверяйте интуиции!

Козероги

День, неблагоприятный для командной работы, решения сложных задач, общения с начальством. Разберите накопившиеся рутинные дела в одиночку.

Водолеи

Уникальный период, способный расставить по местам отношения с близкими людьми. Вы сможете понять, кому вы реально дороги, а кто надевает маску добродетели, любви и понимания.

Рыбы

Время перемен к лучшему. У вас получится реализовать давно задуманные планы. Всё, что нужно - найти партнёра, тогда получится осуществить любую идею. Но и на это не уйдет много времени – звезды помогут.

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