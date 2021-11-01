Задремавший на саммите в Глазго Байден попал в объективы телекамер

Президента США раскритиковали британские СМИ

Джо Байден в очередной раз оправдал прозвище "сонный Джо", которое дал ему соперник на последних выборах Дональд Трамп. На проходящей в Глазго конференции ООН по климату президент США задремал во время выступления одного из участников саммита – и попал в объективы телекамер.

Первыми отреагировали британские СМИ, опубликовавшие отрывок из видеотрансляции. На кадрах видно, как глаза 78-летнего президента, сидящего со сложенными на груди руками, смыкаются на несколько секунд. Байден открывает их и закрывает снова. Тут к нему подходит член американской делегации и шепчет президенту что-то на ухо.

Британские СМИ – в частности, The Independent - сошлись во мнении, что помощник будит президента. Байден кивает, трет глаза и вместе с другими участниками саммита аплодирует выступающему.

Президента США не впервые застаю спящим во время встреч либо мероприятий – правда, некоторые из съемок оказались монтажом. Соперник Байдена на последних президентских выборах, Дональд Трамп, дал своему оппоненту прозвище "сонный Джо".

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