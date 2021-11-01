В столичный регион пришли ночные заморозки

По области температура опустится до минус пяти

Температура воздуха в московском регионе с ночи на 2 ноября опустится до отрицательных значений. Причина – смена циркуляции воздушных масс, пояснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Сегодня ночью температура в Москве будет отрицательная, а по области даже до -5 градусов", - цитирует Вильфанда РИА Новости.

По словам метеоролога, ночное похолодание связано с тем, что изменилась циркуляция воздушных масс. Вместо воздуха с юга Атлантики в столичный регион приходит воздух из Казахстана, где нет облаков и температуры низкие.

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