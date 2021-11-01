Мать Прохора Шаляпина обвинили в получении взяток от осужденных

Сотрудница больницы за деньги давала им освобождение от исправительных работ

Мать певца Прохора Шаляпина, работающую в одной из волгоградских больниц, обвинили в получении взяток от осужденных. По версии следствия, Елена Колесникова за определенную сумму выдавала справки о прохождении осужденными исправительных работ в больнице – притом, что в реальности они наказание не отбывали.

Как сообщил агентству ТАСС источник в правоохранительных органах, Колесникову задержали в марте этого года с поличным. Всего матери Шаляпина вменяется четыре эпизода взяточничества и столько же эпизодов служебного подлога. Последний эпизод связан с выдачей женщине за 5 тысяч рублей справки о том, что она не страдает от наркотической зависимости.

По данным источника, Колесникова сначала заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, но потом отказалась от признательных показаний. Следующее заседание в районном суде назначено на 12 ноября.

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