"ВКонтакте" и Twitter стали лидерами по популярности у наркоторговцев

Активно используются и мессенджеры

Объявления о продаже наркотиков, а также ссылки на распространяющие запрещенные вещества площадки чаще всего встречаются в соцсетях "ВКонтакте" и Twitter. А в последнее время наркоторговцы стали предлагать свой товар и в мессенджерах, сообщил замначальника отдела противодействия наркопреступлениям в сфере информационных технологий МВД России Дмитрий Сапегин.

"Злоумышленники используют социальную сеть "ВКонтакте", где в виде постов и комментариев в различных группах публикуются объявления, содержащие как предложения о продаже запрещенных веществ, так и ссылки на площадки, их распространяющие. На втором месте из социальных сетей по количеству распространяемого наркоконтента - Twitter", - рассказал Сапегин в эфире радио "Милицейская волна".

По его данным, только за девять месяцев этого года сотрудники МВД привлекли к уголовной ответственности за IT-наркопреступления более 70 тысяч человек. Кроме соцсетей, преступники используют и мессенджеры, а также Instagram, "Одноклассники", Facebook и YouTube.

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