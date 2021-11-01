ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Флагман 6-го флота США зашел в Стамбул по пути в Черное море

21:47
  • понедельник
  • 01 ноября 2021

Штабной корабль Mount Whitney идет на соединение с эсминцем Porter

К военному причалу на мысе Сарайбурну в Стамбуле вечером 1 ноября пришвартовался американский командно-штабной корабль USS Mount Whitney. Флагман 6-го оперативного флота США направляется в Черное море, на соединение с эсминцем USS Porter.
Эсминец ВМС США отправился в Черное море

"Вслед за этим визитом Mount Whitney присоединиться к эсминцу Porter, который находится в Черном море", - говорится в сообщении 6-го флота.

Корабль USS Mount Whitney предназначен для управления и координации действий ВМС. Он оснащен приборами для ведения радиотехнической разведки, наблюдения за воздушной, надводной, подводной обстановкой. Корабль может в режиме реального времени передавать и принимать большие объемы данных в любую точку Земли через защищенные каналы связи.

Эсминец ВМС США USS Porter, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk, вошел в Черное море 30 октября. Как сообщили в Национальном центре управления обороной России, силы Черноморского флота пристально наблюдают за его действиями, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Корабль ВМС США Mount Whitney
Корабль ВМС США Mount Whitney
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.