Флагман 6-го флота США зашел в Стамбул по пути в Черное море

Штабной корабль Mount Whitney идет на соединение с эсминцем Porter

К военному причалу на мысе Сарайбурну в Стамбуле вечером 1 ноября пришвартовался американский командно-штабной корабль USS Mount Whitney. Флагман 6-го оперативного флота США направляется в Черное море, на соединение с эсминцем USS Porter.

"Вслед за этим визитом Mount Whitney присоединиться к эсминцу Porter, который находится в Черном море", - говорится в сообщении 6-го флота.

Корабль USS Mount Whitney предназначен для управления и координации действий ВМС. Он оснащен приборами для ведения радиотехнической разведки, наблюдения за воздушной, надводной, подводной обстановкой. Корабль может в режиме реального времени передавать и принимать большие объемы данных в любую точку Земли через защищенные каналы связи.

Эсминец ВМС США USS Porter, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk, вошел в Черное море 30 октября. Как сообщили в Национальном центре управления обороной России, силы Черноморского флота пристально наблюдают за его действиями, передает "Интерфакс".

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