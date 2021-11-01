В ВОЗ назвали сроки завершения пандемии коронавируса

Число жертв COVID-19 превысило 5 миллионов

Преградой коронавирусу станет достаточный уровень коллективного иммунитета. Когда он будет достигнут, пандемия сойдет на нет, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

"Когда будет достигнут достаточный уровень иммунитета в обществе, который не позволяет вирусу пройти, а это значит, что надо иметь достаточно вакцинированных, обладающих иммунитетом людей в коротком периоде времени", - сказала Вуйнович в интервью телеканалу "Россия-1".

От связанных с коронавирусом заболеваний за время с начала пандемии умерли более 5 миллионов пациентов. Число выявленных за это время случаев COVID-19, по последним данным, достигло 246,8 миллиона человек.

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