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Атомная подлодка США столкнулась с подводной горой

08:50
  • вторник
  • 02 ноября 2021

Это произошло в Южно-Китайском море в октябре

В начале октября в Южно-Китайском море атомная подводная лодка ВМС США USS Connecticut (класс Seawolf) столкнулась с подводной горой, пишет ТАСС со ссылкой на институт ВМС США (USNI).
Опубликовано видео запуска "Циркона" с подлодки

Уточняется, что расследование завершилось на прошлой неделе. Теперь решается, будут ли приняты специальные меры в связи с инцидентом.

"В ходе расследования было установлено, что подлодка ВМС США USS Connecticut столкнулась с не отмеченной на карте подводной горой в международных водах в Индо-Тихоокеанском регионе", - сообщила официальный представитель Седьмого флота Хейли Симс.

Удар пришелся по носовой части подлодки, из-за столкновения субмарина повредила балластные цистерны. Ядерная силовая установка и ее элементы не пострадали.

Как считают аналитики, субмарина могла отрабатывать условный перехват китайских подводных лодок.

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