Атомная подлодка США столкнулась с подводной горой

Это произошло в Южно-Китайском море в октябре
В начале октября в Южно-Китайском море атомная подводная лодка ВМС США USS Connecticut (класс Seawolf) столкнулась с подводной горой, пишет ТАСС со ссылкой на институт ВМС США (USNI).
Уточняется, что расследование завершилось на прошлой неделе. Теперь решается, будут ли приняты специальные меры в связи с инцидентом.
"В ходе расследования было установлено, что подлодка ВМС США USS Connecticut столкнулась с не отмеченной на карте подводной горой в международных водах в Индо-Тихоокеанском регионе", - сообщила официальный представитель Седьмого флота Хейли Симс.
Удар пришелся по носовой части подлодки, из-за столкновения субмарина повредила балластные цистерны. Ядерная силовая установка и ее элементы не пострадали.
Как считают аналитики, субмарина могла отрабатывать условный перехват китайских подводных лодок.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram