ВОЗ: людям с низким иммунитетом надо ревакцинироваться через полгода

Подъем заболеваемости наблюдается во многих странах Европейского региона

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила в эфире канала "Россия-1", что ВОЗ рекомендует людям с низким иммунитетом ревакцинироваться от коронавируса через шесть месяцев.

Также она оценила эффективность нерабочих дней в России.

"Это зависит от населения и от того, насколько серьезно принимается ситуация. Очень важно, чтобы практически применялись все меры, о которых говорится 20 месяцев и дольше, чтобы снизить рост случаев", - подчеркнула Вуйнович.

Она добавила, что сейчас подъем заболеваемости наблюдается во многих странах Европейского региона ВОЗ. За последние 14 дней рост заражений идет на 18%.

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