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Путин "обрушил цены на газ", считают в Германии

08:11
  • вторник
  • 02 ноября 2021

Для этого президенту России хватило одной фразы

Как пишет немецкая газета Welt, президенту России Владимиру Путину удалось повлиять на снижение цен на газ в Европе одной своей фразой.
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Ранее российский лидер поручил "Газпрому" приступить к плановой работе по повышению объема топлива в европейских ПГХ.

"Это почти случайное замечание Владимира Путина заставило европейский газовый рынок вздохнуть с облегчением", - сказано в материале.

Цены фьючерсов на природный газ в Нидерландах после слов Путина упали на 15%, отмечает автор статьи. По его словам, рынки отреагировали мгновенно.

"Россия, бесспорно, доминирует на рынке", - также говорится в тексте.

В начале августа расчетная стоимость газового фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров. К концу сентября она выросла вдвое.

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