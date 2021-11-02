ЕС ждет от России расследования торговли COVID-сертификатами

В Сети появились объявления о продаже поддельных электронных справок

Как сообщили РБК в московском диппредставительстве Евросоюза, ЕС ожидает от России расследования случаев возможной продажи фальшивых европейских сертификатов о вакцинации.

"Если возникают подозрения на мошенничество, ЕС ожидает, что страны, в которых это имеет место, в том числе Россия, будут принимать меры для расследования этих подозрений и реагирования на них", - сказали в дипмиссии.

Ранее стало известно, что в Сети появились объявления о продаже поддельных электронных сертификатов о вакцинации европейского образца. В среднем фальшивый документ стоит около 300 долларов. Мошенник предлагают выбрать одну из одобренных ВОЗ вакцин: Pfizer, Moderna, AstraZeneca или Johnson & Johnson.

Справку, утверждают преступники, можно будет проверить через официальные приложения, а выдает ее одно из восточноевропейских государств.

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