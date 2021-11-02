ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЕС ждет от России расследования торговли COVID-сертификатами

08:15
  • вторник
  • 02 ноября 2021

В Сети появились объявления о продаже поддельных электронных справок

Как сообщили РБК в московском диппредставительстве Евросоюза, ЕС ожидает от России расследования случаев возможной продажи фальшивых европейских сертификатов о вакцинации.
Минздрав утвердил форму сертификата о вакцинации

"Если возникают подозрения на мошенничество, ЕС ожидает, что страны, в которых это имеет место, в том числе Россия, будут принимать меры для расследования этих подозрений и реагирования на них", - сказали в дипмиссии.

Ранее стало известно, что в Сети появились объявления о продаже поддельных электронных сертификатов о вакцинации европейского образца. В среднем фальшивый документ стоит около 300 долларов. Мошенник предлагают выбрать одну из одобренных ВОЗ вакцин: Pfizer, Moderna, AstraZeneca или Johnson & Johnson.

Справку, утверждают преступники, можно будет проверить через официальные приложения, а выдает ее одно из восточноевропейских государств.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
COVID-сертификат
COVID-сертификат
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.