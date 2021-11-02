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Скончался один из упавших в кипяток в новосибирском лицее

08:24
  • вторник
  • 02 ноября 2021

Двое пострадавших остаются в больнице

Во вторник в больнице умер один из трех пострадавших, упавших в яму с кипятком в новосибирском лицее №12, передает ТАСС со ссылкой на врачей.
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"Один из пациентов скончался", - сообщила собеседница агентства.

Уточняется, что в реанимации остаются двое пострадавших.

Инцидент произошел утром 1 ноября в подвале лицея в Центральном районе Новосибирска. Трое мужчин, два сотрудника "Сибирской генерирующей компании" и слесарь лицея, провалились в яму с кипятком. Они проводили обследование теплового узла, когда пол в подвале рухнул.

СК и прокуратура начали проверки по факту ЧП.

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