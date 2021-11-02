Гидрометцентр пообещал россиянам "мощный всплеск тепла"

Температура превысит нормативные значения на шесть-десять градусов

Почти по всей России 6 ноября прогнозируется "мощный всплеск тепла". Об во вторник, 2 ноября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Эксперт отметил, что практически по всей стране ожидаются положительные температурные аномалии, за исключением южной части Сибири: Забайкальский край, юг Иркутской области, Хакасия.

В целом столбики термометров превысят нормативные значения на шесть-десять градусов. Выраженнее всего температура отклонится от климатической нормы в Красноярском крае, Магаданской области и на востоке Якутии.

По словам Вильфанда, всплеск тепла объясняется господством атлантических воздушных масс, что бывает довольно редко. Эти воздушные массы пересекают все: и Западную Европу, и Урал, и Западную Сибирь, и Красноярский край, достигают Якутии и Тихоокеанского побережья, цитирует представителя Гидрометцентра ТАСС.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в ноябре в Москве температура воздуха будет выше нормы примерно на три градуса, при этом выпадут все положенные для последнего месяца осени осадки.

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