Сенатор допустила закрепление "тихого часа" в КоАП

Пока Кодекс предусматривает штраф лишь за нарушение тишины ночью

Новый Кодекс об административных правонарушениях может содержать норму, закрепляющую наказание за нарушение тишины не только ночью, но и в определенные дневные часы. Об этом во вторник, 2 ноября, рассказала первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

Сенатор отметила, что сейчас в проекте документа предусмотрена ответственность за нарушение тишины и покоя граждан только в ночные часы. Однако во многих субъектах Федерации уже не первый год действует "тихий час" — аналогичные требования в дневное время.

В частности, нормы об административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в дневное время установлены в Воронежской, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Костромской, Липецкой, Нижегородской, Томской областях, Красноярском и Ставропольском краях, Чувашии, Ханты-Мансийском автономном округе. Рукавишникова подчеркнула, что такая практика может расширяться на региональном уровне.

Наказание за нарушение тишины составляет обычно 500-1000 рублей, а в ряде российских субъектов штрафы достигают пяти тысяч рублей.

Представитель Совфеда также указала, что регионы вправе установить ответственность для автомобилистов, нарушающих тишину и покой граждан из-за двигателей без глушителей или несанкционированных колонок в машинах, сообщает РИА Новости.

В Москве между тем поддержали закон о преднамеренном нарушении тишины в ночное время водителями автомобилей, мотоциклов и квадроциклов. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что речь идет "только о хулиганских вещах, кратном превышении норм шума". Наказывать будут тех, кто преднамеренно и злостно нарушает закон.

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