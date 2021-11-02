Густой туман окутал московские улицы

Видимость не превышает 20 метров

В московских аэропортах отменили более 50 рейсов. Из-за густого тумана Гидромедцентр продлил в регионе действие жёлтого уровня погодной опасности.

Видимость на дорогах - не более 200 метров. Автомобилистам напомнили о том, что в такой обстановке особенно важно соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. Водителям необходимо быть очень внимательными и не совершать резких манёвров. Пользователи соцсетей активно делятся кадрами, снятыми на улицах столицы.

Многие российские регионы тоже вынуждены приспосабливаться к особенностям ноябрьской погоды. В Новосибирской, Омской и Кемеровской областях уже со вторника прогнозируют ночные морозы до минус 20.

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