Названы первые возможные покупатели С-500 у России

Но сначала систему получат отечественные ВС

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил в интервью РБК, что первыми покупателями зенитной ракетной системы нового поколения С-500 могут стать Индия и Китай.

"Мы рассматриваем Индию, равно как и Китай, и все те государства, с кем у нас давние, партнерские и прогнозируемые взаимоотношения, в качестве будущих обладателей этой новейшей системы", - сказал Шугаев.

Как уточнил глава ФСВТС, Индия - давний стратегический партнер России. Со страной уже заключен контракт на С-400, первый дивизион системы будет поставлен до конца года.

При этом Шугаев объяснил, что сначала С-500 будет поставлена в Вооруженные силы России. "Когда это произойдет, покажет время", - заключил собеседник РБК.

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