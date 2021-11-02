ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы первые возможные покупатели С-500 у России

08:31
  • вторник
  • 02 ноября 2021

Но сначала систему получат отечественные ВС

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил в интервью РБК, что первыми покупателями зенитной ракетной системы нового поколения С-500 могут стать Индия и Китай.

Минобороны показало видео испытаний системы С-500
Путин сообщил о скорых поставках в армию системы С-500

"Мы рассматриваем Индию, равно как и Китай, и все те государства, с кем у нас давние, партнерские и прогнозируемые взаимоотношения, в качестве будущих обладателей этой новейшей системы", - сказал Шугаев.

Как уточнил глава ФСВТС, Индия - давний стратегический партнер России. Со страной уже заключен контракт на С-400, первый дивизион системы будет поставлен до конца года.

При этом Шугаев объяснил, что сначала С-500 будет поставлена в Вооруженные силы России. "Когда это произойдет, покажет время", - заключил собеседник РБК.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Ракета С-500
Ракета С-500
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.