В Румынии закончились места в реанимациях после вспышки COVID-19

Тяжелобольных пациентов отправляют в Германию

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 247 миллионов. Одни из самых высоких показателей заболеваемости и смертности из-за ковида зафиксированы в Румынии. Больницы не справляются с нагрузкой. В отделениях реанимации уже больше недели нет свободных мест. Власти страны вынуждены просить помощи у соседей. Тяжелобольных пациентов военной авиацией отправляют в Германию.

Рекордный прирост инфицированных - в Греции. За сутки там заболели более пяти с половиной тысяч человек.

Около семи тысяч случаев ежедневно фиксируют в Нидерландах. По данным местных СМИ, власти намерены ужесточить ограничения. В стране введут обязательный масочный режим в общественных местах, а также расширят действие санитарных пропусков.

А в США готовятся к масштабной вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет. Программу одобрил Минздрав. Делать прививки начнут уже в ближайшие дни.

В Канаде далеко не все жители идут вакцинироваться. Многие жалуются на тяжёлые побочные эффекты, которые встречаются при использовании западных препаратов. Страна рискует столкнуться с серьёзным дефицитом медработников, только в последние дни в Канаде отстранили более трёх тысяч врачей, отказавшихся прививаться.

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