В Германии попросили ускорить запуск "Северного потока - 2"

Это единственное верное решение, уверен премьер Баварии Маркус Зёдер

В Германии призвали как можно скорее ввести в эксплуатацию российский газопровод "Северный поток – 2". Как заявил премьер Баварии Маркус Зёдер, сейчас, когда ФРГ готовится к зиме, стране необходима надёжная газовая стратегия для обеспечения бесперебойных поставок топлива. Также это поможет скорректировать цены на газ в Европе. По мнению Зёдера, единственное верное решение - скорейший ввод в эксплуатацию "Северного потока – 2".

В европейских СМИ обсуждают яркий пример силы российского влияния на энергетические рынки. Как пишет немецкая газета Die Welt, Владимир Путин буквально одной фразой обрушил цены на газ. Ранее президент поручил "Газпрому" приступить к плановой работе по повышению объёма топлива в европейских хранилищах. И попросил информировать его о ходе работ. После этого цены фьючерсов на природный газ упали на 15 процентов - впервые за полтора месяца.

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