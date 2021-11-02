Глава Ростуризма попросила проверить отели и кафе Египта

Ранее стало известно о массовом отравлении российских туристов

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова провела телефонный разговор с министром по туризму и древностям Египта Халедом Эленани, передает пресс-служба ведомства.

"В связи с последним инцидентом с массовым отравлением российских туристов попросила египетского коллегу взять этот вопрос под личный контроль и инициировать совместно с санитарными службами Египта проверки курортных отелей и заведений общественного питания", - сообщила Догузова.

Эленани же отметил, что по факту отравления в Египте началась прокурорская проверка.

Ранее стало известно, что более 40 туристов из России, проживавших в отеле AMC Royal Hotel в Хургаде, обратились за медицинской помощью с признаками отравления. Некоторые были госпитализированы.

AMC Royal Hotel временно не принимает новых туристов. Российские туроператоры приостановили продажу путевок в этот отель.

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