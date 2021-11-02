Более четверти населения России вакцинировалось от гриппа

В стране продолжается кампания по вакцинации населения от гриппа

В России продолжается кампания по вакцинации населения от гриппа. О ее промежуточных результатах во вторник, 2 ноября, рассказали в Роспотребнадзоре.

Вакцинация проводится во всех субъектах Российской Федерации. По состоянию на 29 октября в стране привито от гриппа более 38,2 млн человек. Это составляет 26,2 % от численности населения России.

В настоящее время по совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 57 регионах. Заболеваемость обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии, при этом отмечается увеличение доли вирусов гриппа в общей структуре положительных находок респираторных вирусов.

Превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения, а также детей в возрастной группе 7-14 лет.

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, сообщается на официальном сайте ведомства.

Ранее Министерство здравоохранения России одобрило одновременное введение препарата от коронавируса "Спутник Лайт" и вакцин от гриппа. Соответствующие изменения внесены в инструкцию к препарату от COVID-19.

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