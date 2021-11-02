"На границе с Украиной": Politico опубликовало фото российских танков под Смоленском

Смоленская область не граничит с Украиной

Россия перебросила танки к границам Украины. Об этом сообщило американское издание Politico. В качестве доказательства журналисты привели спутниковые фотоснимки, сделанные в районе Ельни Смоленской области.

Издание утверждает, что в Смоленскую область из других российских регионов выдвинулись подразделения, в том числе "элитная 1-я гвардейская танковая армия".

"Новые коммерческие спутниковые фото, снятые в понедельник, подтверждают недавние сообщения, что Россия вновь массированно размещает военных и оборудование на границе с Украиной", - пишет Politico.

Однако, нужно отметить, что город Ельня находится в Смоленской области, которая граничит с Белоруссией, а не с Украиной. От нее регион отделяет Брянская область.

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