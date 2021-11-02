В Тульскую область направили свыше 100 военных медиков

Для помощи в борьбе с COVID-19
Как сообщили во вторник в Министерстве обороны, глава ведомства Сергей Шойгу поручил дополнительно направить в Тульскую область более 100 медиков.
"Министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу отданы указания о направлении дополнительно более 100 военных медиков для оказания медицинской помощи населению Тульской области в борьбе с коронавирусной инфекцией", - приводит сообщение ТАСС.
Уточняется, что направлены специалисты из состава медицинских подразделений и военно-медицинских организаций Западного, Восточного и Южного военных округов, а также Ракетных войск стратегического назначения, Северного флота и Воздушно-десантных войск.
В региональных лечебных учреждениях Тульской области на сегодняшний день уже находятся 65 военных медиков Западного военного округа.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram