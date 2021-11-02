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В Тульскую область направили свыше 100 военных медиков

09:24
  • вторник
  • 02 ноября 2021

Для помощи в борьбе с COVID-19

Как сообщили во вторник в Министерстве обороны, глава ведомства Сергей Шойгу поручил дополнительно направить в Тульскую область более 100 медиков.
К борьбе с коронавирусом в регионах привлекли военных

"Министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу отданы указания о направлении дополнительно более 100 военных медиков для оказания медицинской помощи населению Тульской области в борьбе с коронавирусной инфекцией", - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что направлены специалисты из состава медицинских подразделений и военно-медицинских организаций Западного, Восточного и Южного военных округов, а также Ракетных войск стратегического назначения, Северного флота и Воздушно-десантных войск.

В региональных лечебных учреждениях Тульской области на сегодняшний день уже находятся 65 военных медиков Западного военного округа.

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