Финансисты оценили влияние нерабочих дней на доходы россиян

Каждый седьмой рассчитывает на меры поддержки от государства

Более трети (37,4%) россиян, принявших участие в исследовании МФК "Займер" (Robocash Group), достаточно легко переживут период нерабочих дней в силу стабильности доходов.

Эксперты также выяснили, что 21% респондентов на случай введения режима самоограничения заранее наметили план, как избежать материальных затруднений в этот период. При этом 14% выразили намерение взять деньги взаймы и вернуть их после стабилизации доходов, 7% готовы потратить свои сбережения или обратиться за помощью к близким.

Примерно каждый седьмой опрошенный рассчитывает на меры поддержки от государства.

Еще 27,4% затруднились ответить, как изменится их финансовое положение при ограничениях — они заявили, что предпочитают решать проблемы по мере их поступления.

По мнению аналитиков, вероятность дополнительных ограничений и следующих за ними экономических потрясений невелика, поскольку вакцинацию от коронавируса уже прошло достаточно значительное число россиян. Финансовое будущее для 72% населения оценивается как относительно прозрачное, сообщает РИА Новости.

Ранее более половины (59%) россиян, принявших участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения, назвали объявление нерабочих дней адекватной мерой. При этом 53% респондентов уверены, что данная мера необходима в свете ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

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