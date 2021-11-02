Москвичам рассказали о погоде во вторник

Густой туман рассеется к 11 часам

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что во вторник в Москве осадков не ожидается, столица останется под влиянием периферии антициклона.

"В первой половине дня местами густые туманы. Температура воздуха плюс 5-7 в Москве, плюс 3-8 в Подмосковье. Ветер юго-восточный, от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы, в течение дня будет меняться мало - барометры покажут 751 миллиметр ртутного столба", - цитирует метеоролога РИА "Новости".

Леус уточнил, что образовавшийся вечером в понедельник туман рассеется к 11 часам. Вероятность повторения ситуации на этой неделе невелика.

По словам синоптика, антициклон постепенно ослабевает, резких температурных контрастов больше не предвидится.

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