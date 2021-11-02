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В пятницу Земля окажется максимально близко к Урану

09:26
  • вторник
  • 02 ноября 2021

Это произойдет в 3:00 по Москве

В этом году 5 ноября в 3:00 по Москве расстояние между Землей и Ураном, вступающим в противостояние с Солнцем, будет минимальным, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.
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"Расстояние между Землей и Ураном в этот день будет наименьшим в 2021 году и составит 2,8 млрд км (18,73 а. е.), а видимый диаметр планеты - наибольший в году (3,7 угловые секунды)", - говорится в сообщении.

Астрономы уточняют, что период с осени и до конца зимы будет наилучшим временем для наблюдений Урана.

Противостояние - расположение небесных тел, при котором их центры оказываются на одной линии, а Земля - между Солнцем и "противостоящей" ему планетой.

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