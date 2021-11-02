В МИДе назвали "реальные инструменты" борьбы с изменением климата

Изменение климата бросает России серьезный вызов с учетом масштабов ее территории

Изменение климата бросает России серьезный вызов с учетом масштабов ее территории. Об этом во вторник, 2 ноября, рассказал заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин.

Дипломат подчеркнул, что российская сторона призывает мир к согласованным действиям в борьбе с изменением климата. При этом Москва считает с ключевыми задачами на 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго признание роли лесов и атомной энергии как реального инструмента в данной области.

Вершинин также указал, что российская "зеленая" повестка охватывает весь спектр природоохранных направлений: от обеспечения экологической безопасности в Арктике до борьбы с опустыниванием на юге России. Страна уже добилась значительного снижения выбросов, внеся существенный вклад в снижение негативного влияния парниковых газов на атмосферу.

При этом еще больше предстоит сделать, принимая во внимание природно-климатические особенности нашего государства, структуру его хозяйственной системы, а также стратегию дальнейшего социально-экономического развития, отметил представитель МИД.

Еще одной важной задачей сессии является завершение согласования оставшейся части Правил реализации Парижского соглашения. Также будут обсуждаться вопросы адаптации и наполнения Адаптационного фонда, долгосрочные цели финансирования развивающихся государств, цитирует Вершинина РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что России предстоит не только внедрить более щадящие с экологической с точки зрения решения, но и увеличить поглощение парниковых газов нашими лесами и другими природными экосистемами. Также в стране намерены перейти к сбору и переработке углекислого газа.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram