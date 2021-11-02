Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Сочи

Семь человек пострадали

Возле санатория "Шексна" в Лазаревском районе Сочи столкнулись частный микроавтобус и легковое авто, пишет РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.

"Пострадали девять человек, двое из них погибли", - уточнил собеседник агентства.

Столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter и автомобиль Ваз 21093, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Краснодарскому краю. ДТП случилось на 144-м километре автодороги Джубга - Сочи.

Погибли водитель и пассажир Ваз 21093. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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