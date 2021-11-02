Россияне перечислили самые надежные финансовые приметы

43% россиян признались, что считают себя суеверными

Суеверными считают себя 43% россиян, принявших участие в исследовании Райффайзенбанка. Услугами гадалки пользовался примерно каждый четвертый, 18% обращались к астрологу и 12% — к экстрасенсу.

Чаще всего респонденты прибегали к подобной помощи, чтобы поправить дела в любви и отношениях (37%), вторая по значимости – здоровье (20%), 15% подобного рода запросов связаны с финансовым положением.

Среди финансовых примет, которым доверяют россияне, 17% обращают внимание определенные фазы Луны перед началом нового дела или выходом на новую работу, 12% берут в долг или оформляют кредит с учетом этого фактора, 2% полагаются на естественный спутник Земли при приобретении ценных бумаг.

В способность денежного дерева притягивать богатство верят 11% участников исследования, 8% надеются на красный кошелек. Примерно 10% респондентов хотя бы раз в жизни принимали инвестиционное решение, основываясь на своих снах.

Хотя 61% опрошенных уверены, что им не попадались лжегадалки и экстрасенсы-мошенники, есть и пострадавшие от злоумышленников, пользующихся чужой суеверностью. Среди обманутых россиян 67% потеряли на таких услугах до 5 тысяч рублей, а 15% — до 10 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

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