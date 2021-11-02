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Торговый центр на востоке Москвы опечатали за нарушение антиковидных мер

10:19
  • вторник
  • 02 ноября 2021

Материалы Роспотребнадзора о выявленных нарушениях будут переданы в суд

Специалисты Роспотребнадзора опечатали торговый центр "Арколь" на востоке Москвы из-за нарушения мер профилактики коронавируса. Об этом во вторник, 2 ноября, рассказала ведущий специалист-эксперт территориального отдела столичного управления ведомства в ВАО Анна Плахова.
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Представитель Роспотребнадзора напомнила, что в нерабочие дни усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. При этом в ходе проверки торгового центра "Арколь" по адресу: проспект Буденного, дом 18Б было установлено невыполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий.

В частности, в торговом центре отсутствовали бактерицидные облучатели для обеззараживания воздуха, не были организованы обработка контактных поверхностей и уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, отсутствовали санитайзеры для обработки рук посетителей и разметка для соблюдения социальной дистанции, не была организована термометрия сотрудников.

Поскольку эти нарушения представляют угрозу здоровью и жизни людей, помещения торгового центра опечатаны. Материалы будут переданы в суд. Часть 2 статьи 6.3 КоАП предусматривает наказание в виде приостановления деятельности на срок до 90 суток, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в России усиливают ограничения и контроль за соблюдением мер безопасности из-за роста числа заражений коронавирусом. В числе прочего участились санитарные рейды по торговым центрам на предмет соблюдения ограничительных мер.

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Торговый центр опечатали за нарушение антиковидных мер
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