Задержан подозреваемый в убийстве экс-замглавы управления МВД Новосельцева

Тело бывшего замглавы ГУЭБ МВД нашли в бане

В подмосковном Королеве задержали подозреваемого в убийстве бывшего замначальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД России Алексея Новосельцева.

Предполагаемого убийцу задержали сотрудники уголовного розыска, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Столичный СК возбудил уголовное дело. Следователи рассматривают две версии преступления. Первая связана с работой Новосельцева, вторая - с ограблением.

Новосельцева убили в бале в поселении Десеновское Новой Москвы. Тело с ножевыми порезами и гематомами обнаружила дочь погибшего. Кровь экс-замглавы ГУЭБ МВД обнаружили в нескольких комнатах домовладения.

В 2002 году Новосельцев расследовал экономические мотивы в деле об убийстве губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Преступников нашли и осудили.

UPD (10:55 мск): В СК уточнили, что Новосельцева убили из-за долга. По делу задержан 60-летний мужчина, который признался, что не смог вернуть деньги бывшему замглавы ГУЭБ МВД и поэтому убил его.

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