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"Пора очнуться": сенатор назвал Байдена катастрофой для США

10:22
  • вторник
  • 02 ноября 2021

Американцы жалуются на рост цен "почти на всё"

Действия президента Соединенных Штатов Джо Байдена - катастрофа для страны. С таким мнением выступил сенатор-республиканец Рик Скотт.
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"Президентство Джо Байдена стало для нашей страны настоящей катастрофой. Всего за девять месяцев на посту, проводя радикально-социалистический курс вместо политики, действительно отвечающей интересам американских семей, он довел Америку до опасно низких показателей", - сказал американский парламентарий, которого цитирует RT.

Скотт уточнил, что на фоне растущей при Байдене инфляции и кризиса в цепочке поставок в третьем квартале показатели ВВП США снизились, а неверные решения главы Белого дома привели к росту цен "почти на все".

"При Джо Байдене американцы уже не могут сводить концы с концами", - добавил сенатор. По его словам, Байдену пора "очнуться и прислушаться".

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