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Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Виктора Попова

11:45
  • вторник
  • 02 ноября 2021

У мальчика врождённый порок сердца

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Имя - Попов Виктор;

Возраст - 8 лет;

сумма - 30 000 евро или 2 776 617 рублей.

Чтобы помочь ребенку, отправьте любую сумму цифрами в тексте SMS на номер 8385. Доступно абонентам МТС, Мегафон, Билайн и Теле2.

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Попова Виктора из города Балашова Саратовской области. У мальчика врождённый порок сердца – корригированная транспозиция магистральных сосудов. В три года ребёнок уже перенёс сложнейшую операцию на сердце, после чего  он рос и развивался нормально, но но на плановом обследовании врачи выявили серьёзные проблемы, и состояние Вити начало резко ухудшаться. Кардиохирурги пытались помочь, но безуспешно – из-за врождённой сложной патологии. Лечащий врач провел консультации с коллегами из клиники в Нидерландах, мальчику показана срочная госпитализация. Но стоимость операции очень велика – 30 000 евро или 2 776 617 рублей, а времени у Вити остаётся всё меньше.

- Больше радости и смеха. И во всех делах успеха.

- Это тебе где подарили?

- В школе.

Две недели назад Вите исполнилось 8 лет, и эту книгу о кошках, которых мальчик очень любит, ему подарили одноклассники. Но даже поздравительную подпись он читает, задыхаясь – ребёнку не хватает воздуха.

"4 года всё нормально было. И вот в последнее время он стал жаловаться. Очень устает сильно. Отдышка, слабость. Он даже пешком идёт, обычный шаг, вразвалочку – и тогда он устаёт. Задыхается, у него синеет здесь всё, фиолетовые губы", - рассказала мама Вити Юлия Попова.

У Вити врождённый порок сердца - корригированная транспозиция магистральных сосудов. То есть сосуды, которые отходят от левого предсердия, у него отходили от правого. Правый желудочек на месте левого - и наоборот. В три года Витю прооперировали в голландской клинике – ему переключали кровоток, меняли местами сосуды и часть лёгочной артерии - вместе с клапаном поставили новый.

"Там как переключали сосуды. Они у него теперь не как у обычного человека", - говорит Юлия, руками показывая переплетение сосудов.

"Мне раскрывали грудную клетку и оперировали сердце. Потом, когда уже заканчивали, мне зашивали. Шов у меня остался там, не до конца зажил. Он вообще не заживёт", - сказал мальчик.

Ребенку поставили самый большой протез и предупредили, что в подростковом возрасте его придётся менять, потому что мальчик вырастет. В этом году Вите стало хуже, но плановое обследование в родном Балашове Саратовской области городе не дало результатов. Пришлось ехать в Казань, где зондирование показало – у Вити наросла аневризма.

"Устье лёгочной артерии сужается – там аневризма наросла, очень маленький просвет. И вот через него часть лёгкого снабжается кровью. И оно закрывается. Закрывается очень быстро", - пояснила мать ребенка.

"Когда мы неожиданно об этом узнали, я очень испугался. Когда мы в поезде ехали обратно домой, нам, значит, пришли результаты: надо ехать в Голландию и тогда я чуть не расплакался", - рассказал о своих ощущениях Витя.

Российские кардиохирурги провели видеоконференцию с зарубежными коллегами, и пришли к выводу, что операцию по удалению аневризмы Вите будет делать тот же специалист, что ставил ему протез в три года. Но лечение в Нидерландах стоит очень дорого – 30 тысяч евро или 2 776 617 рублей. Мама Вити не в силах собрать такую огромную сумму – во-первых, она воспитывает ребёнка одна, после первой операции, отец перестал даже поздравлять мальчика с днём рождения. А во-вторых, осталось очень мало времени.

"Не больше двух месяцев есть, чтобы операцию сделать. Закроется сосуд и тогда уже… Я даже думать не хочу об этом", - сказала мама Вити Юлия Попова.

Чтобы помочь Вите, достаточно отправить сообщение на номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами. Вместе мы сможем помочь Вите вернуться к нормальной жизни, на которую у него грандиозные планы.

- Вить, кем будешь, когда вырастешь?

- Я буду этим, ну, снимать, как они.

- Вот как вот эти?

- Видеооператор.

- Да, оператор. Или программистом.

Робототехникой мальчик занимается в школе, а что такое работа с камерой, он узнал во время съёмок этого сюжета. Теперь дело за главным – всем вместе помочь Вите, чтобы у него появилась возможность сделать выбор.

Реквизиты (для переводов в рублях):

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Виктора Попова, программа 1294

Александра Панина, Станислав Чубин, Никита Иноземцев, "ТВ Центр".

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