Окутавший Москву густой туман сняли на видео

Видимость была практически нулевая

Густой туман окутал столичный регион. Ночью и ранним утром видимость на улицах Москвы была практически нулевая. Объявили жёлтый уровень погодной опасности. В аэропортах задержали или отменили более 100 рейсов. Водителей призвали быть внимательнее на дорогах, а по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. По прогнозам, полностью дымка рассеется лишь к середине дня.

Город накрыла туманная пелена. Рассмотреть даже ближайшие здания невозможно. Видимость - не более 20 метров. Труднее всего автомобилистам. В столичном ГИБДД зафиксировали увеличение количества аварий. Многие жители говорят, такого никогда не видели.

Из-за редкого погодного явления задержаны или отменены десятки рейсов во всех столичных аэропортах. Живописные кадры сняли жильцы одной из башен в Москва-Сити. Многие москвичи ради красивых фотографий вышли на ночные и утренние прогулки.

Столь густая водяная завеса повисла в городе из-за аномально тёплой погоды для начала ноября, поясняют синоптики. Накануне столбик термометра поднимался до 10 градусов. Причём продержится такое бабье лето ещё как минимум неделю. В четверг и пятницу метеорологи прогнозируют и вовсе до плюс 13.

Дорожные службы и спасатели переведены в режим повышенной готовности. В городе объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Водителей просят не забывать включать противотуманные фары, соблюдать дистанцию и скоростной режим. По словам синоптиков, густой туман должен начать рассеиваться лишь к середине дня.

Илья Данильцев, Валерий Белинский и Павел Шабрин. "ТВ Центр".

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