Зеленский перепутал климатический саммит с политической трибуной

Президент Украины назвал Крым и Донбасс "экобомбами в центре Европы"

В Глазго, где проходит климатический саммит ООН, сегодня запланированы выступления мировых лидеров. Свой взгляд на проблемы экологии представят более 50 глав государств и правительств. Владимир Путин записал видеообращение, которое покажут в рамках одного из ключевых событий форума. На конференции идут напряжённые дискуссии, но в их успех верят немногие. В российской делегации происходящее назвали гонкой неоправданных амбиций.

- Здесь должен был вырасти чеснок. Я вложил 2000 юаней, но безрезультатно.

Это результат аномальных дождей, основательно заливавших Китай весь октябрь. Затоплены гектары сельскохозяйственных угодий, осенний урожай сильно пострадал. Небывалая жара в Северной Америке, стихийные пожары. Засуха в Южной Америке. Мощнейшие ливни в Западной Европе и последовавшие за ними наводнения. Участившиеся штормы и ураганы. Состояние климата Земли в 2021 году - это экстремальные явления, которые становятся нормой..

- И во этих всех изменениях присутствует след человека. Это последствия его действий.

О том, как спасти планету, должны были договориться лидеры мировых держав на климатическом саммите в Глазго. Цель вполне четкая - сократить выбросы парниковых газов и не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на Земле более чем на 2 градуса Цельсия от доиндустриального уровня. И принять меры для удержания потепления в пределах полутора градусов. Это все прописано в Парижском соглашении по климату. И на эту конференцию возлагали большие надежды, как на последний шанс человечества.

"Хватит убивать себя углеродом. Хватит относиться к природе, как к выгребной яме. Хватит сжигать, сверлить и копать глубже. Мы роем себе могилы", - уверен генсек ООН Антониу Гуттериш.

На саммит не приехали представители двух крупнейших держав. Китайский лидер Си Цзиньпинь и российский президент. Владимир Путин запланировал пообщаться с участниками в формате видеообращения, приуроченного к принятию декларации о защите лесов. Впрочем, отсутствующие руководители государств потеряли явно немного, судя по отношению присутствующих к происходящему.

72-летний принц Чарльз веселился от души и залихватски опрокидывал рюмку с алкоголем. Хотя на него была возложена обязанность открыть саммит вместо королевы, которой врачи рекомендовали остаться дома. От журналистов не ускользнуло: наследника британского престола слегка качнуло, когда он выходил на сцену.

Снова отличился и Джо Байден. Заснул. И открыл глаза только после того, как к нему подошел член американской делегации. В своей речи он просто переложил всю вину за экологический кризис на предшественника.

"Думаю, что мне не следует извиняться, но я извиняюсь за тот факт, что Соединенные Штаты при предыдущей администрации вышли из Парижского соглашения, что поставило нас в несколько неприятное положение", – сказал Байден.

Президент Украины Владимир Зеленский и вовсе перепутал климатический саммит с политической трибуной. "Планета получила две экобомбы в центре Европы - оккупированные Крым и часть нашего украинского Донбасса", - сказал лидер Незалежной.

"Климатическое лицемерие", - так эксперты и журналисты назвали проходящую в Глазго конференцию. Произнося трогательные речи о спасении планеты, лидеры стран избегают конкретных обещаний. Британия и вовсе только наращивает производство угля. Германия использует его больше, чем любая другая страна ЕС.

О притворстве политиков, несмотря на все свои диагнозы, на удивление разумно заговорила одиозная экоактивистка Грета Тунберг. "Эта конференция - такая же, как и все остальные, а они ни к чему не привели. Политики притворяются, что со всей серьезностью относятся к будущему. Люди должны требовать климатической справедливости и не мириться с бесконечным бла-бла-бла", – сказала она.

Россия за 20 лет снизила углеродную интенсивность почти на 3 процента - больше, чем страны "семерки". И сейчас требует сформировать единые правила игры: ввести общую методику измерения вредных выбросов и учет поглощающих свойств леса. Ведь, если посчитать количество зеленых территорий на карте нашей страны, то окажется, что Россия - экологический донор планеты.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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