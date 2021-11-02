Несколько регионов раскритиковали закон о публичной власти

Рассмотрение законопроекта в первом чтении запланировано Госдумой на 9 ноября

К первому чтению в Госдуме законопроекта о региональной власти, внесенного в Госдуму сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым, российские регионы представили свои мнения о документе. Из 15 опубликованных отзывов семь носят критический характер.

Якутия, Ненецкий и Ямало-Ненецкий АО, Кабардино-Балкария, Ставропольский край и Астраханская область направили свои уточнения, Татарстан выступил против законодательной инициативы. В республике сочли, что некоторые положения законопроекта противоречат "незыблемым основам конституционного строя". Спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин заявил, что документ "в корне влезает в полномочия субъектов Российской Федерации, нарушая действующие нормы российской Конституции".

Недовольство, в частности, вызвало разрешение федеральным органам исполнительной власти участвовать в формировании региональных, а также унификация названия и единственно возможных сроков главы субъекта.

В Якутии не согласны с расширением возможностей для досрочного прекращения полномочий губернатора из-за утраты доверия. Ямало-Ненецкий и Ненецкий АО обращают внимание на недоработанность закона в сложносоставных субъектах — не закреплено самостоятельное осуществление полномочий властями автономных округов.

В Кабардино-Балкарии предложили множество рекомендаций по исправлению неточностей и "пробелов" законопроекта, например указание времени, в течение которого региональные власти должны привести в соответствие законы субъекта при изменениях в федеральные.

Рассмотрение законопроекта в первом чтении запланировано Госдумой на 9 ноября, сообщает РБК.

В сентябре стало известно, что на рассмотрение Госдумы внесен законопроект, снимающий запрет для глав регионов избираться более чем на два срока подряд. Документ также содержит расширенный перечень оснований для досрочного прекращения полномочий губернаторов в связи с утратой доверия президента.

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