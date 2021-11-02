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Россияне рассказали, как тратят на распродажах

10:41
  • вторник
  • 02 ноября 2021

Наиболее желанный товар сегодня - iPhone 13

Как следует из результатов исследования Platforma, на которое ссылается ТАСС, 66,6% россиян на распродажах тратят больше обычного.
Пандемия изменила отношение россиян к шопингу

"Каждый второй любитель покупок (57,5%) подчеркнул, что копит деньги специально к этим праздникам. Большая половина опрошенных (51%) готова потратить 10 тыс. - 20 тыс. рублей за день распродажи, 17,9% - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей", - отметили аналитики.

При этом 1,5% респондентов готовы за день оставить в магазине более 100 тысяч рублей.

Планируют свои покупки на распродажах 81,8% россиян, 31,3% составляют списки, 26,9% сравнивают цены в разных магазинах, 5,1% - берут в долг у родственников и друзей, чтобы закупиться.

Также выяснилось, что на распродажах наиболее популярными категориями товаров является бытовая техника, электроника, одежда у и обувь, товары для спорта и косметика. Наиболее желанным товаром оказался iPhone 13.

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