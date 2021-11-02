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Синоптики рассказали, когда рассеется туман

10:50
  • вторник
  • 02 ноября 2021

Появление тумана не связано с проявлением внешних факторов

Туман в Москве и области рассеется днем 2 ноября после 14:00-15:00.
Густой туман окутал московские улицы

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 14:00 часов 2 ноября местами в Москве сохранится туман с видимостью 200-700 метров", - сообщили в МЧС России.

Спасатели рекомендовали не выходить на улицу людям с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями. Пешеходам и автомобилистам следует быть предельно внимательными на дорогах.

Туман окутал столичный регион с вечера 1 ноября. В аэропортах отменены более 50 рейсов, более 100 задержаны. На данный момент видимость на дорогах составляет не более 200 метров.  

Появление тумана является естественным метеорологическим явлением и не связан с проявлением внешних факторов, объяснил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"При резком охлаждении воздуха произошла конденсация водяных паров, в связи с чем и появился туман", - объяснил синоптик.  

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