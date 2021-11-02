В октябре в Москве выявлено 50 тысяч нарушений масочного режима в транспорте

За соблюдением масочного режима следят 1,5 тысячи контролеров

Более 50 тысяч нарушений масочного режима в общественном транспорте выявили в Москве в октябре. Об этом сообщил глава ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

"В связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией и ростом числа зараженных коронавирусом мы усилили проверки соблюдения антиковидных мер на всем транспортном комплексе Москвы", - сказал Султанов.

Он отметил, что контроль масочного режима осуществляется ежедневно, а в объявленные нерабочими дни за его соблюдением в московском транспорте следят не менее 1,5 тысячи контролеров.

Султанов напомнил, что штраф за отсутствие маски составляет 5 тысяч рублей.

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